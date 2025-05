Bei einer Friedensdemo in der israelischen Stadt Haifa hat die Polizei laut lokalen Medienberichten 23 Personen festgenommen. Der Protest am Donnerstag richtete sich demnach gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und den Gaza-Krieg. Die Demonstranten erinnerten an die festgehaltenen Israelis und warfen der Regierung vor, mit der Wiederaufnahme der massiven Angriffe auf Gaza deren Befreiung zu gefährden.



Seit dem Bruch der Waffenruhe durch Israel finden in zahlreichen Städten Proteste gegen die Netanjahu-Regierung statt.