Gaza: Kind trauert um von Israel getöteten Vater

Tod und Trauer sind in Gaza allgegenwärtig: Erneut haben israelische Luftangriffe am Samstag zahlreiche Menschenleben gekostet. Aufnahmen aus Al-Zeitoun in Gaza-Stadt zeigen, wie ein palästinensischer Junge um seinen getöteten Vater trauert.