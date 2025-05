Trump: „Keine Garantie“ für das Halten der Waffenruhe in Gaza

US-Präsident Donald Trump hat gesagt, er habe keine Garantien, dass der Frieden in Gaza halten werde. Er empfängt am heutigen Dienstag den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Damit ist Netanjahu der erste ausländische Staatsgast, den der Republikaner in seiner zweiten Amtszeit in Washington empfängt.