Israel hinterlässt große Schäden im AA-Gaza-Büro

Nach dem Rückzug Israels ist das Ausmaß der Zerstörung im Bürogebäude „Sama Gaza“ in Gaza-Stadt deutlich geworden. Zahlreiche in- und ausländische Medienunternehmen, darunter auch die türkische Nachrichtenagentur Anadolu (AA), hatten dort ein Büro. Aufnahmen zeigen, wie das Medienbüro von AA durch die monatelangen israelischen Angriffe schwer beschädigt wurde. Im israelischen Vernichtungskrieg gegen Gaza sind seit Oktober 2023 in dem palästinensischen Küstenstreifen mindestens 205 Journalisten getötet worden.