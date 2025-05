Eine Maschine der US-Fluggesellschaft American Airlines hat am Donnerstag (Ortszeit) Feuer gefangen – bei der Landung auf dem Denver International Airport im US-Bundesstaat Colorado. Medienberichten zufolge befanden sich 172 Passagiere und sechs Crew-Mitglieder an Bord. Alle Passagiere seien sicher aus der Maschine evakuiert worden, teilte der Flughafen auf X mit. Zwölf Menschen mussten demnach mit leichten Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.