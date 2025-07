Ein Kleinflugzeug ist am Sonntag auf dem Flughafen London-Southend abgestürzt und in Brand geraten. Der Flughafen östlich der britischen Hauptstadt wurde wegen des andauernden Polizei- und Rettungseinsatzes am Abend vorerst geschlossen. Angaben zu möglichen Opfern lagen zunächst nicht vor.

Wie der Sender BBC berichtete, war das Flugzeug vom Typ Beechcraft B200 kurz nach dem Start verunglückt. Der Flughafen Southend liegt 65 Kilometer östlich von London in der Nähe der Stadt Southend-on-Sea. Er ist der sechstgrößte Flughafen im Großraum London.