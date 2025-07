Bei einem Treffen mit afrikanischen Staatsoberhäuptern im Weißen Haus hat US-Präsident Donald Trump den Präsidenten von Liberia für dessen Sprachkenntnisse gelobt. „So gutes Englisch“, sagte Trump am Mittwoch in Washington und zeigte sich überrascht, obwohl Englisch die Amtssprache des westafrikanischen Landes ist.

Die US-Abgeordnete Jasmine Crockett kritisierte Trump: „Er verpasst nie eine Gelegenheit, rassistisch und falsch zu sein. Jeden Tag findet er eine neue Art, peinlich zu sein.“

Englisch ist die offizielle Sprache Liberias, das 1847 von befreiten afroamerikanischen Sklaven gegründet wurde. Systematischer Rassismus in den USA zwang Tausende zur Flucht und brachte sie dazu, in Afrika eine neue Nation zu gründen.