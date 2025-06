Anlässlich des 32. Jahrestages des rassistisch motivierten Brandanschlages in Solingen sind am vergangenen Donnerstag zahlreiche Menschen zusammengekommen, um der getöteten fünf Mitglieder der Familie Genç zu gedenken. An der Veranstaltung nahmen auch der neue türkische Botschafter Gökhan Turan und der Solinger Bürgermeister Tim Kurzbach teil. Ehrengast war der deutsche Historiker Prof. Dr. Wolfgang Benz.