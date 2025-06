Aufnahmen zeigen den Moment, nachdem der Iran das Soroka-Krankenhaus in Beerscheva im Süden Israels angegriffen hat. Bei dem Vergeltungsschlag am Donnerstagmorgen wurden örtlichen Berichten zufolge mindestens 25 Personen verletzt. In dem Krankenhaus sollen verwundete Soldaten des Gaza-Krieges behandelt worden sein.