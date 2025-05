Der öffentlich-rechtliche Fernsehsender Spaniens (RTVE) hat vor dem Eurovision Song Contest (ESC) eine Solidaritäts-Botschaft für Palästina ausgestrahlt. Sie richtete sich wohl gegen Israels Vernichtungskrieg in Gaza, wo Hunderttausenden Menschen der Tod durch Hunger und Gewalt droht. Die Aktion zum ESC-Finale am Samstag in Basel erhielt viel Zuspruch.

Bereits im Vorfeld des ESC hatte es Proteste gegen die Teilnahme Israels gegeben, die jedoch erfolglos blieben. Kritiker weisen auf Russland hin, das nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine ausgeschlossen wurde.

Den diesjährigen Songwettbewerb gewann Österreich. Der ausgebildete Opernsänger JJ erhielt mit seinem Song „Wasted Love“ die meisten Punkte. Den zweiten Platz belegte Israel. Deutschland landete mit dem Pop-Duo Abor & Tynna auf Platz 15.