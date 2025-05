Bei einem Angriff vor einem Plattenbau in Halle in Sachsen-Anhalt sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind. Ein 29-Jähriger wurde nach Polizeiangaben schwer verletzt, ein 47 Jahre alter Mann und ein 11 Jahre altes Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Zunächst hatte die Polizei von einem zwölfjährigen Mädchen gesprochen, die Angaben aber später am Abend korrigiert. Die Polizei sprach mit Blick auf die Opfer von Schnitt- und Stichverletzungen.

Verdächtiger konnte kurz nach der Tat festgenommen werden

Die Polizei war nach eigenen Angaben am frühen Abend zu einer Auseinandersetzung mit mehreren Personen vor dem Eingang des Wohnblocks gerufen worden. Dort fanden sie die Verletzten, die anschließend in Krankenhäuser gebracht wurden. Nach Zeugenhinweisen sei kurz darauf ein 46 Jahre alter Mann aus dem Kosovo als Tatverdächtiger festgenommen worden. Derzeit liefen Ermittlungen, wie es zu den Verletzungen kam und womit die drei Personen verletzt wurden, teilte ein Polizeisprecher mit.

„Bild“: Bei dem Streit soll es um Lautstärke gegangen sein

Die „Bild“-Zeitung berichtete mit Verweis auf einen Zeugen, dass es bei dem Streit um die Lautstärke von Kindern gegangen sein soll. Laut „Mitteldeutscher Zeitung“ will ein Augenzeuge gesehen haben, wie der Mann mit einem großen Messer auf mehrere Kinder einstach, die am Eingang saßen.

Die Kriminalpolizei sicherte am Abend vor Ort Spuren und befragte Zeugen. Blutflecken auf dem Treppeneingang des Wohnblocks wurden mit Wasser entfernt.