Greenpeace-Aktivisten haben am Donnerstag roten Farbstoff in einen Teich vor der US-Botschaft in London geschüttet. Mit dieser Aktion protestierten sie gegen US-Waffenlieferungen an Israel. Daraufhin nahm die Polizei nach eigenen Angaben fünf Friedensaktivisten fest. Die Festnahmen seien „ein weiterer Beweis dafür, dass die Demonstrationsfreiheit in Großbritannien bedroht wird“, erklärte Greenpeace.