Bundesweit sind am Sonntag Tausende Menschen auf die Straße gegangen, um für ein Verbot der AfD zu demonstrieren. Die Polizei schätzte die Teilnehmerzahl bei der zentralen Kundgebung in Berlin auf rund 4.000 Menschen, die Veranstalter sprachen von etwa 7.500 Demonstranten. In München gingen laut Polizei etwa 2.500 Menschen auf die Straße. Insgesamt waren Kundgebungen in mehr als 60 Städten angekündigt.