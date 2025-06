Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Dienstag im Bundestag Israels Vorgehen im Gazastreifen ungewöhnlich deutlich hinterfragt. Er forderte mehr Menschlichkeit gegenüber der Zivilbevölkerung und appellierte an Israel, seine Ziele in Gaza klar zu benennen. Merz betonte die Verantwortung, insbesondere Frauen, Kinder und ältere Menschen zu schützen, und rief zu einem Waffenstillstand auf.