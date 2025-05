Die erste Phase der sechswöchigen Waffenruhe, die am Sonntag, dem 19. Januar, beginnt, beinhaltet den schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Zentrum des Gazastreifens.

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas und Israel haben sich auf eine Waffenruhe geeinigt, um den Krieg Israels gegen den Gazastreifen zu beenden, so Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Vermittler und Premier- und Außenminister von Katar.

Die Einzelheiten des Abkommens können aus Erklärungen des Vermittlers Katar und des US-Präsidenten Joe Biden entnommen werden.

Der Waffenstillstand wird drei Phasen umfassen und von den Vermittlern USA, Katar und Ägypten überwacht werden.

Die erste Phase

Die erste Phase der sechswöchigen Waffenruhe, die am Sonntag, dem 19. Januar, beginnt, umfasst den schrittweisen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem zentralen Gazastreifen und die Rückkehr der vertriebenen Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen.

Israel muss seine Streitkräfte aus den Bevölkerungszentren des Gazastreifens in Gebiete zurückziehen, die nicht weiter als 700 Meter von der Grenze zu Israel entfernt sind. Die Vereinbarung sieht vor, dass an jedem Tag des Waffenstillstands 600 Lastwagen mit humanitärer Hilfe in den Gazastreifen einfahren dürfen, davon 50 mit Treibstoff, wobei 300 der Lastwagen für den Norden bestimmt sind.

Die Hamas wird 33 israelische Geiseln freilassen, darunter Frauen (Soldaten und Zivilisten), Nicht-Soldaten unter 19 Jahren und Männer über 50.

Die Hamas wird zuerst weibliche Geiseln unter 19 Jahren freilassen, gefolgt von Männern über 50 Jahren. Israel wird für jede zivile Geisel eine unbestimmte Anzahl von palästinensischen Gefangenen freilassen.

Israel wird außerdem verwundeten Palästinensern erlauben, den Gazastreifen zur Behandlung zu verlassen, und den Rafah-Übergang zu Ägypten sieben Tage nach Beginn der ersten Phase öffnen.

Die zweite Phase

Die Verhandlungen über eine zweite Phase des Abkommens werden am 16. Tag der ersten Phase beginnen und voraussichtlich die Freilassung aller verbleibenden Geiseln, einschließlich der männlichen israelischen Soldaten, einen dauerhaften Waffenstillstand und den vollständigen Abzug der israelischen Soldaten beinhalten.

Die letzte Phase

Eine dritte Phase soll die Rückführung aller verbleibenden Leichen und den Beginn des Wiederaufbaus des Gazastreifens unter der Aufsicht von Ägypten, Katar und den Vereinten Nationen umfassen.