Der Iran hat das von US-Präsident Donald Trump verhängte Einreiseverbot für Bürger aus zwölf Ländern scharf kritisiert. Das Verbot, von dem auch Iraner betroffen sind, zeige die „rassistische Mentalität“ Washingtons, erklärte ein Verantwortlicher des Außenministeriums in Teheran am Samstag. Die Entscheidung zeige die „tiefe Feindseligkeit amerikanischer Entscheidungsträger gegenüber Iranern und Muslimen“, fügte er in einer vom Ministerium veröffentlichten Erklärung hinzu.

Das Verbot verstoße gegen „grundlegende Prinzipien des internationalen Rechts“ und entziehe „hunderten Millionen Menschen das Recht zu reisen, basierend ausschließlich auf ihrer Nationalität oder Religion". Das Verbot sei diskriminierend und bringe „internationale Verantwortung für die US-Regierung mit sich“.

Das Weiße Haus hatte die Einreiseverbote am Mittwoch verkündet, um US-Bürger vor „ausländischen Terroristen“ zu schützen. Das Einreiseverbot tritt demnach am Montag in Kraft und betrifft neben Iranern Staatsangehörige aus Afghanistan, Myanmar, dem Tschad, der Republik Kongo, Äquatorialguinea, Eritrea, Haiti, Libyen, Somalia, dem Sudan und dem Jemen.

Der Schritt sei vor dem Hintergrund des Angriffs auf jüdische Demonstranten im Bundesstaat Colorado mit 15 Verletzten erfolgt, hieß es. Bei dem mutmaßlichen Angreifer handelt es sich um einen Ägypter, der sich mit einem abgelaufenen Touristenvisum im Land aufgehalten haben soll.