Können Videospiele helfen, den Planeten zu retten?

Wenn Sie an beliebte Videospiele denken, stellen Sie sich wahrscheinlich Action, Sport, Kämpfe und rasante Abenteuer vor. Spiele, die Sie an den Rand Ihres Sitzes bringen, richtig? Aber stellen Sie sich vor, Videospiele könnten noch mehr tun. Was wäre, wenn sie helfen könnten, eine der größten Herausforderungen der Welt zu bewältigen?