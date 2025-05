Im Rahmen des am 13. Januar 2025 zwischen HAMAS und Israel geschlossenen Waffenstillstandsabkommens – das einen Gefangenen- und Inhaftiertenaustausch, den Beginn humanitärer Hilfen, den schrittweisen Rückzug der israelischen Armee aus Gaza sowie die Rückkehr der Vertriebenen und den Wiederaufbau der Region vorsieht – wurden fünf thailändische Geiseln freigelassen.

Türkiye spielte eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des Abkommens. Unter der Leitung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der der Palästina-Frage große Bedeutung beimisst, koordinierte der nationale Nachrichtendienst (MIT) seine Bemühungen von Beginn an eng mit dem türkischen Außenministerium.

MIT als Vermittler zwischen den Konfliktparteien

Der MIT übernahm eine vermittelnde und schlichtende Rolle und setzte auf eine effektive Strategie der "intelligence diplomacy". Neben der Evakuierung verwundeter und kranker Zivilisten sowie türkischer Staatsbürger aus Gaza spielte Türkiye auch eine Schlüsselrolle bei der Befreiung ausländischer Geiseln.

Auf Anweisung von Präsident Erdoğan stand der MIT von Anfang an in engem Austausch mit den thailändischen Behörden und führte direkte Gespräche mit HAMAS über die Freilassung der thailändischen Geiseln. Dank dieser diplomatischen Bemühungen konnten am 30. Januar 2025 fünf thailändische Geiseln sicher freigelassen werden.