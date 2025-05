IKRK warnt vor Zusammenbruch der Gaza-Hilfe

Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) hat am Freitag vor einem „vollständigen Zusammenbruch“ der humanitären Hilfe in Gaza gewarnt. Ohne medizinische Güter und Lebensmittel könne die Arbeit in der Region nicht fortgesetzt werden.