Laut dem UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA reichen die Mehlvorräte im von Israel belagerten Gazastreifen nur noch für etwa sechs Tage. Seit 19 Tagen seien keine neuen Hilfslieferungen mehr eingetroffen, sagte der UNRWA-Vertreter Sam Rose am Freitag bei einem UN-Briefing in Genf.

Die Mehlvorräte ließen sich noch etwas strecken, indem man den Menschen weniger gebe, so Rose. Doch die Lage sei ernst: „Wir sprechen jetzt von Tagen, nicht mehr von Wochen.“ Rose betonte, es handele sich um den längsten Zeitraum ohne Hilfslieferungen seit Oktober 2023.

Der UNRWA-Vertreter beklagte zudem die Wiederaufnahme der Angriffe durch Israel. In den vergangenen Tagen seien mehr als 700 Menschen getötet worden, darunter rund 200 Frauen und Kinder.

Das UNRWA geht außerdem davon aus, dass derzeit etwa 70.000 Menschen auf der Flucht sind. Viele weitere seien von den neuen Evakuierungsanordnungen der israelischen Armee betroffen.

Israel hatte am 3. März die Einfuhr von Lebensmitteln und anderen Hilfslieferungen in den Gazastreifen gestoppt. Am Dienstag brach Israel zudem die Waffenruhe, die seit dem 19. Januar in Kraft war.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit dem 7. Oktober 2023 fast 50.000 Menschen in Gaza getötet – größtenteils Frauen und Kinder. Mehr als 112.000 weitere wurden demnach verletzt.