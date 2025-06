Der Hamburger Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ist am Sonntag bei einer Rede auf einem Konzert ausgebuht worden. Friedensaktivisten kritisierten ihn wegen seiner früheren Äußerungen zur Lage in Gaza. „Es ist kein Krieg, es ist ein Genozid!“, riefen sie.

Hintergrund ist ein Interview im Podcast „Jung & Naiv“, in dem Tschentscher auf die Zerstörung von Krankenhäusern in Gaza durch das israelische Militär angesprochen wurde. Der Arzt machte die Hamas für die katastrophale Lage in der abgeriegelten Enklave verantwortlich.