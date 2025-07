Merz kritisiert Israels Regierung

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Israels Krieg in Gaza als „nicht akzeptabel“ kritisiert. „Mir gefällt das, was die israelische Regierung im Gazastreifen tut, schon seit vielen Wochen nicht mehr“, sagte er am Sonntag im ARD-„Sommerinterview“.