Gaza-Stadt: Israel attackiert Schule

Israels Militär hat das Flüchtlingslager Dschabalia im nördlichen Gazastreifen sowie die Al-Tabeen-Schule in Gaza-Stadt angegriffen, in der vertriebene Palästinenser Schutz suchten. Bei den Angriffen am Dienstag wurden mindestens zwei Menschen getötet.