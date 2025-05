Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat am Dienstag eine Fortsetzung der massiven Angriffe auf Gaza angekündigt. Verhandlungen würden nur noch „unter Beschuss“ stattfinden.

Bei den israelischen Luftangriffen in der Nacht zum Dienstag waren laut dem Gesundheitsministerium in Gaza mehr als 400 Menschen getötet worden – darunter viele Kinder und Frauen. Israel beendete damit einseitig die Waffenruhe, die seit dem 19. Januar in Kraft war.