Der algerisch-palästinensische Friedensaktivist Mahmoud Khalil hat in Abwesenheit ein „Diplom“ erhalten. Seine Ehefrau Dr. Noor Abdalla nahm es stellvertretend von der Studenteninitiative „People´s University of Palestine“ entgegen. Die alternative Abschlusszeremonie fand am Sonntag in New York statt. Mit dem Diplom werden Menschen geehrt, die öffentlichkeitswirksam ihre Stimme für Palästina erheben. Bei ihrer Rede las Abdalla einen Brief ihres Ehemannes vor.

Khalil war Doktorand an der Columbia University und einer der Anführer der Studentenproteste gegen den Vernichtungskrieg Israels in Gaza. Er wurde im März wegen seiner Rolle bei den Friedensdemos von der US-Einwanderungsbehörde festgenommen. Seitdem wird er in einer Haftanstalt im US-Bundesstaat Louisiana festgehalten.