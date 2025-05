Die Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten fordern eine sofortige Rückkehr zu einer Waffenruhe im Gazastreifen. Es müsse unverzüglich zum Abkommen zurückgekehrt werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung des Brüsseler Frühjahrsgipfels. Alle Geiseln müssten freikommen und die Feindseligkeiten dauerhaft eingestellt werden.

Es sei auch notwendig, humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza ungehindert und umfassend bereitzustellen, hieß es. So müsse etwa die Versorgung mit Strom - einschließlich für die Wasserentsalzungsanlagen - unverzüglich wieder aufgenommen werden.

Hunderte Menschen seit Dienstag in Gaza getötet

Die israelische Armee hatte am Dienstag die Waffenruhe im Gazastreifen gebrochen und massive Luftangriffe auf die palästinensische Enklave wieder aufgenommen. Es seien „umfangreiche Angriffe auf Terrorziele“ der Hamas ausgeführt worden, hieß es in einer Erklärung. Das Gesundheitszentrum in Gaza meldete jedoch Hunderte zivile Todesopfer, darunter zahlreiche Kinder.

Israels Regierungschef Netanjahu hatte am Dienstag gesagt, die neuerlichen Angriffe seien „erst der Anfang“. Militärischer Druck sei entscheidend für die Übergabe der 59 festgehaltenen Israelis.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel war die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet. Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 49.000 Menschen getötet und mehr als 112.000 verletzt.