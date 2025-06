Der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun hat Zypern als nationale Angelegenheit und Ausdruck brüderlicher Verbundenheit bezeichnet. Bei einer Konferenz in Lefkosia am Samstag in Nordzypern erinnerte Altun an die Unterdrückung und Gewalt gegen türkische Zyprer durch die griechisch-zyprische ENOSIS-Bewegung und ethnische Säuberungen. Er betonte, dass diese Ereignisse tiefe Spuren hinterlassen hätten.

Türkiye habe 1974 nach dem Scheitern aller diplomatischen Bemühungen die sogenannte Friedensoperation auf Zypern gestartet – gestützt auf ihre Garantierechte nach internationalem Recht. Der Militäreinsatz sei ein Wendepunkt gewesen, der den türkischen Zyprern Frieden und Sicherheit gebracht habe.

Altun wies darauf hin, dass die türkisch-zyprische Seite seitdem immer wieder Gesprächsbereitschaft und Kompromisswillen gezeigt habe – etwa beim UN-Annan-Plan 2004, den 65 Prozent der türkischen Zyprer unterstützten, während 76 Prozent der griechischen Zyprer ihn ablehnten. Die EU habe diese Ablehnung dennoch mit der Aufnahme des griechischen Südens in die Union belohnt und damit den Willen der türkischen Zyprer ignoriert.

Angesichts des Scheiterns föderaler Lösungen forderte Altun eine Neuausrichtung hin zu souveräner Gleichheit und einer Zwei-Staaten-Lösung. Türkiye werde sich weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass die Türkische Republik Nordzypern (TRNZ) international als gleichberechtigter Staat anerkannt werde.

Altun bekräftigte zudem die Unterstützung von Präsident Recep Tayyip Erdoğan für die TRNZ. Erdoğan habe auf der 77. UN-Generalversammlung zur internationalen Anerkennung aufgerufen. Auch bei seinem Besuch in Nordzypern im Mai 2025 habe er betont, dass Türkiye die TRNZ nie isoliert zurücklassen werde.