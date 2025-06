Eine internationale Konferenz zum globalen Wettbewerb im Nahen Osten hat am Montag an der Boğaziçi-Universität in Istanbul stattgefunden. Veranstaltet wurde sie von der Universität gemeinsam mit dem österreichischen PLUS Institute (Wien), dem katarischen Al Jazeera Centre for Studies, der türkischen Denkfabrik SETA sowie dem chinesischen Center for Turkish Studies der Shanghai University.

Im Mittelpunkt der zweitägigen Konferenz mit dem Titel „Great Power Competition & the Middle East: Redrawing Trade Routes and Networks“ standen Diskussionen über neue Handelsrouten, globale Machtverschiebungen und regionale Strategien.

Wissenschaftler, Strategen und Forscher aus Türkiye, Österreich, Deutschland, China, Russland, Iran, Katar, Großbritannien und Frankreich nahmen an dem Austausch teil. Am ersten Tag wurden unter anderem das geopolitische Erbe großer Mächte, neue Rollen Indiens, Chinas und Russlands im Welthandel sowie Europas Suche nach strategischer Autonomie diskutiert.

Der zweite Konferenztag widmete sich regionalen Machtverschiebungen, globalen Strategien und neuen Konfliktdynamiken. Besondere Aufmerksamkeit galt dabei alternativen Handelsrouten wie der Neuen Seidenstraße (BRI), dem International North-South Transport Corridor (INSTC) und dem Indien-Nahost-Europa-Korridor (IMEC). Auch Energieinfrastruktur, normative Ordnungen und Kooperationsformate im Nahen Osten wurden beleuchtet.