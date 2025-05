Die Außenminister der G7-Staaten haben die „ungehinderte“ Lieferung von Hilfsgütern in den Gazastreifen gefordert. In einer gemeinsamen Abschlusserklärung nach dem G7-Treffen im kanadischen Charlevoix riefen sie am Freitag zudem zu einer dauerhaften Waffenruhe in dem Palästinensergebiet auf. Seit fast zwei Wochen blockiert Israel erneut Hilfslieferungen in den Gazastreifen, obwohl der Schritt gegen das im Januar vereinbarte Waffenruhe-Abkommen mit der Hamas verstößt.

Der Aufruf der Außenminister zu Hilfslieferungen und einer dauerhaften Waffenruhe könnte auf eine Veränderung der Position von US-Präsident Donald Trump hindeuten, der zuvor keine derartigen Forderungen geäußert hatte. Von seinem heftig kritisierten Plan der Zwangsumsiedlung der Palästinenser aus dem Gazastreifen war Trump zuletzt anscheinend abgerückt.

Am Donnerstag hatte Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) am Rande des G7-Treffens bereits gemahnt, im Gazastreifen müsse der Zugang zu Wasser, Strom und humanitären Gütern sichergestellt werden. Es dürfe „auf gar keinen Fall einen Rückfall in katastrophale humanitäre Zeiten geben“, sagte Baerbock. Zuvor hatte die Bundesaußenministerin immer wieder ihre bedingungslose Solidarität mit Israel betont und deutsche Waffenlieferungen an Israel verteidigt.

Über das weitere Vorgehen bei der Waffenruhe herrscht Unstimmigkeit zwischen Israel und der palästinensischen Organisation Hamas. Israel will eine Verlängerung der ersten Phase bis Mitte April und fordert für den Übergang zur zweiten Phase eine „vollständige Entmilitarisierung“ des Gebiets, den Abzug der Hamas und die Rückkehr der verbliebenen Geiseln. Die Hamas lehnt dies ab und will zu der zweiten Phase des Deals übergehen, die auch das Ende des Krieges vorsieht. Die Hamas hatte sich bereit erklärt, alle übrigen Israelis auf einmal zurückzugeben, sobald die zweite Phase der Waffenruhe verhandelt ist.