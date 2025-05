Das türkische Außenministerium hat Berichte über eine Überfluggenehmigung für Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu zurückgewiesen. Es sei weder eine Genehmigung erteilt noch ein entsprechender Antrag gestellt worden, erklärte Öncü Keçeli, Sprecher des türkischen Ministeriums, am Samstag.

Türkiye halte seinen Luftraum wegen Israels Vorgehen in Gaza für israelische Flugzeuge weiterhin geschlossen, fügte Keçeli hinzu. Ankara stehe fest an der Seite des palästinensischen Volkes.

Auch das Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation dementierte die Berichte. Es gebe keine Öffnung des türkischen Luftraums im Zusammenhang mit Netanjahus geplanter Aserbaidschan-Reise am 7. Mai, betonte die Behörde in Ankara in einer Erklärung.

Der Internationale Strafgerichtshof hatte im November Haftbefehle gegen Netanjahu und den mittlerweile entlassenen israelischen Verteidigungsminister Joav Galant wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gaza-Krieg erlassen.