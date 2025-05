Es sind schockierende Aufnahmen aus dem Flüchtlingslager Nuseirat im Gazastreifen: Hungrige Straßenkatzen fressen die leblosen Körper von Palästinensern, die wegen massiver Angriffe Israels nicht bestattet werden konnten.Seit Beginn des israelischen Vernichtungskriegs gegen die Menschen in Gaza hat die medizinische Versorgung in der Enklave ihre äußerste Grenze erreicht. Bei der großen Anzahl an Getöteten fehlen den Angehörigen auch die Mittel für eine ordnungsgemäße Bestattung.