Ein schweres Erdbeben hat am Freitag Myanmar und Thailand erschüttert. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Beben mit Epizentrum in Myanmar eine Stärke von 7,7. Die Erdstöße waren auch in Thailand und in China zu spüren. Die thailändische Regierung rief für Bangkok den Notstand aus. Aufnahmen aus der Hauptstadt zeigen das Ausmaß der Naturkatastrophe.