„Mitschuld am Völkermord durch deutsche Waffen“

Amnesty-Generalsekretärin Julia Duchrow ruft Deutschland dazu auf, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen. Ansonsten mache sich das Land mitschuldig am mutmaßlichen „Völkermord“ in Gaza, sagte Duchrow bei einer Pressekonferenz am Dienstag in Berlin.