Nach der Wiederaufnahme von Luftangriffen am Vortag startete die israelische Armee am Mittwoch nach eigenen Angaben eine Bodeninvasion im Zentrum und im Süden des Gazastreifens. Das israelische Militär teilte mit, die Kontrolle über den Netzarim-Korridor ausgeweitet zu haben, der den Küstenstreifen in zwei Hälften teilt. Ziel sei es, eine teilweise Pufferzone zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens zu schaffen. Die Bodenangriffe würden wieder aufgenommen. Nach palästinensischen Angaben wurden bei den israelischen Attacken mindestens 20 Menschen getötet. In der Nacht zu Dienstag hatte die israelische Armee die bislang schwersten Angriffe im Gazastreifen seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe am 19. Januar durchgeführt. Mindestens 710 Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza getötet, darunter zahlreiche Frauen und Kinder.

Israels Militär teilte weiter mit, „einen Hamas-Stützpunkt beschossen“ zu haben. Von dort habe es angeblich Vorbereitungen für Angriffe auf Israel gegeben. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas bezeichnete Israels Vorgehen in der abgeriegelten Enklave als „inakzeptabel“. Außenministerin Annalena Baerbock äußerte ebenfalls Kritik. Die USA als dessen mit Abstand wichtigster Verbündeter lassen der Regierung um Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hingegen weitgehend freie Hand.

Die israelische Armee hatte am Dienstag die Waffenruhe im Gazastreifen gebrochen und massive Angriffe wieder aufgenommen. Es seien „umfangreiche Angriffe auf Terrorziele“ der Hamas ausgeführt worden, hieß es in einer Erklärung. Die Regierung gab an, dies sei eine Reaktion auf „die wiederholte Weigerung der Hamas, unsere Geiseln freizulassen“. Israels Regierungschef Netanjahu hatte am Dienstag gesagt, die neuerlichen Angriffe seien „erst der Anfang“. Militärischer Druck sei entscheidend für die Übergabe der 59 festgehaltenen Israelis.

Israel vertreibt erneut Palästinenser in Gaza

Das israelische Militär forderte am Mittwoch Palästinenser in Beit Hanun und Chan Junis im nördlichen und südlichen Gazastreifen auf, die Orte zu verlassen. Dazu wurden Flugblätter abgeworfen. „Wenn Sie in den Schutzräumen oder den Zelten bleiben, gefährden Sie Ihr Leben und das Ihrer Familienmitglieder“, hieß es etwa in einem Flugblatt in Beit Hanun. Israels Marine griff auch mehrere Boote an und behauptete, von dort seien Anschläge geplant gewesen. Palästinenser berichteten, eine israelische Drohne habe auf mehrere Fischerboote vor Gaza-Stadt geschossen. Mehrere Kutter seien dabei in Brand gesetzt worden.

Bundesaußenministerin Baerbock (Grüne) sagte, Israels Vorgehen zerschlage „eine greifbare Hoffnung so vieler Israelis und Palästinenser: die Hoffnung, dass das Leid auf allen Seiten endlich ein Ende nehmen kann“. Israels Angriffe auf Gaza setzten auch die positiven Bemühungen der arabischen Staaten aufs Spiel, die gemeinsam einen friedlichen Pfad einschlagen wollten.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet. Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 49.000 Menschen getötet und mehr als 112.000 verletzt.