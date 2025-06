Der israelische Historiker Ilan Pappé hat sich am Mittwoch zu Israels Großangriff auf den Iran geäußert. Nach Ansicht des Kritikers stecken persönliche Ambitionen von Ministerpräsident Netanjahu hinter der israelischen Aggression.

Netanjahu steht seit etwa fünf Jahren in Israel wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Den Krieg in Gaza und gegen den Iran nutze er als Vorwand, um das Gerichtsverfahren um zwei bis drei Jahre zu verschieben, so Pappé.