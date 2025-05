Nur eine Minderheit von rund einem Viertel der Deutschen glaubt einer Umfrage zufolge an einen Erfolg der schwarz-roten Regierungskoalition. Wie das Institut Ipsos am Mittwoch in Hamburg mitteilte, haben 26 Prozent der Befragten Vertrauen in die Regierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU). Eine Mehrheit von 52 Prozent geht hingegen davon aus, dass die Koalition den Herausforderungen der kommenden Jahre nicht gewachsen ist.

Ipsos befragte am 9. und 10. Mai 1000 Wahlberechtigte zwischen 18 und 75 Jahren. Die Umfrage ist den Angaben des Instituts zufolge repräsentativ gewichtet nach Alter, Geschlecht, Bildung, Region und Wahlverhalten bei der vergangenen Bundestagswahl.

Befragt wurden die Teilnehmenden auch nach Merz und den Mitgliedern der neuen Bundesregierung. Demnach sind 48 Prozent der Befragten sehr unzufrieden mit der Wahl von Merz zum Kanzler, 14 Prozent sind sehr zufrieden. Diese Differenz von minus 34 Punkten sei „die schlechteste unter allen Kabinettsmitgliedern“, erklärte Ipsos.

Am besten schnitt Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) ab. 41 Prozent äußerten sich sehr zufrieden, 25 Prozent sehr unzufrieden. Er hat mit 16 Punkten damit als einziges Kabinettsmitglied eine positive Differenz. Am unzufriedensten zeigten sich die Befragten mit der Wahl von Nina Warken (CDU) zur neuen Gesundheitsministerin und von Reem Alabali-Radovan (SPD) zur neuen Entwicklungsministerin.