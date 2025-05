Die türkische Forscherin Begüm Aydoğan Mathyk, Expertin für Gynäkologie und Geburtshilfe an der University of South Florida, wird die gesundheitlichen Auswirkungen eines rein weiblichen Raumfluges untersuchen, der für das Jahr 2026 angesetzt ist. Das Projekt wird von der britisch-amerikanischen Weltraumtourismus-Firma Virgin Galactic in Zusammenarbeit mit dem International Institute for Astronautical Sciences (IIAS-02) als Forschungsmission durchgeführt.

Mathyk begann ihre Karriere in Türkiye und setzte ihre Forschung in den USA fort. Sie absolvierte ein NASA-Praktikum in Raumfahrtmedizin am Johnson Space Center in Houston und beteiligte sich an weiteren Forschungsprogrammen.

Große Forschungslücken in der Raumfahrtmedizin

In einer Erklärung hob die Expertin die Bedeutung der Raumfahrtmedizin für die Zukunft der Menschheit hervor. Sie betonte, dass in diesem Bereich noch große Forschungslücken bestünden. Insbesondere die Auswirkungen von Langzeit-Raumflügen auf die Frauengesundheit seien bisher kaum erforscht worden. Während es bereits Experimente zur Fortpflanzung von Tieren im All gebe, verfolge sie einen neuen Ansatz: „Ich bin derzeit die einzige Gynäkologin in den USA, die aktiv in diesem Bereich forscht.“

Ihre Untersuchungen zu Ultraschallaufnahmen von Frauen in der Schwerelosigkeit, die neue Erkenntnisse für die medizinische Betreuung von Astronautinnen lieferten, seien die ersten ihrer Art. „Die langfristigen Effekte des Weltraums auf den weiblichen Hormonhaushalt sind noch weitgehend unerforscht. Wenn in Zukunft eine Raumkolonie gegründet wird, wird die Sicherstellung der Frauengesundheit eine zentrale Herausforderung sein“, sagte sie.

Ihre Arbeit wurde in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht und gilt als die umfassendste Studie zu den Auswirkungen der Raumfahrt auf das Hormon Östrogen. Sie hat zudem zahlreiche Vorträge bei NASA-Konferenzen gehalten und mit führenden Experten für Weltraumbiologie und -medizin zusammengearbeitet. Die Medizinerin ruft dazu auf, dass sich mehr türkische Wissenschaftler aus verschiedenen Disziplinen in der Raumfahrtforschung engagieren. „Türkiye hat große Fortschritte in Raumfahrtmedizin, Biotechnologie und Forschung gemacht – und dies ist erst der Anfang“, so die türkische Forscherin.