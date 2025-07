Russland-Ukraine-Gespräche in Istanbul geplant

Am Mittwoch sollen in Istanbul erneut Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine stattfinden. Das gab der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag bekannt. Auch offizielle Stellen in Türkiye bestätigten das geplante Treffen.