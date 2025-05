Nach Inkrafttreten der ersten US-Strafzölle gegen die EU und der Ankündigung von Gegenmaßnahmen durch Brüssel hat sich US-Präsident Donald Trump überzeugt erklärt, den Handelskonflikt zu gewinnen. „Wir werden diese finanzielle Schlacht gewinnen“, sagte Trump am Mittwoch bei einem Treffen mit dem Regierungschef des EU-Mitglieds Irland, Micheal Martin. Die USA würden „natürlich“ auf die wenige Stunden zuvor angekündigten EU-Gegenmaßnahmen reagieren, sagte Trump weiter.

„Wir wurden lange Zeit ausgenutzt und wir werden nicht länger ausgenutzt werden“, sagte Trump weiter zu den internationalen Handelsbeziehungen der USA.

In der Nacht auf Mittwoch waren von Trump beschlossene US-Einfuhrzölle auf Stahl- und Aluminiumprodukte in Höhe von 25 Prozent in Kraft getreten. Es sind die ersten Zölle seiner Amtszeit, von denen die EU und somit auch Deutschland direkt betroffen sind.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte daraufhin „starke, aber verhältnismäßige Zölle“ gegen die USA an, die am 1. April in Kraft treten sollen. Die EU-Gegenzölle sollen zunächst ausgewählte US-Produkte wie Jeans, Whiskey und Motorräder betreffen, später aber ausgeweitet werden.