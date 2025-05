Der türkische Muslimverband DITIB hat Muslime in Deutschland zur Teilnahme an der Bundestagswahl am 23. Februar aufgerufen. Er appelliere, dabei „ein starkes Zeichen für die Demokratie und unser friedliches Zusammenleben zu setzen“, erklärte Generalsekretär Eyüp Kalyon. Demokratie bedeute aktive Teilhabe und Partizipation. „Je mehr Menschen sich an diesem Prozess beteiligen, desto lebendiger wird unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung, die die Grundlage für unser friedliches Zusammenleben bildet“, betonte Kalyon.

DITIB erwarte von den politischen Parteien, „dass sie diese Werte, die in unserem Grundgesetz fest verankert sind, nicht nur wahren, sondern auch weiter fördern“, erklärte Kalyon. Die Zusammenarbeit mit muslimischen Religionsgemeinschaften etwa im Wohlfahrtswesen und der sozialen Arbeit solle vertieft werden.