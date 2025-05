In den USA ist es zu Protesten vor Tesla-Geschäften gegen Massenentlassungen in Behörden durch den Regierungsbeauftragten Elon Musk gekommen. Bei einem Protest Hunderter Demonstranten vor einem Tesla-Autohaus in New York wurden neun Menschen festgenommen, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Die Proteste richteten sich gegen Tesla-Chef Musk, der im Auftrag von Präsident Donald Trump als Leiter einer neuen Abteilung für Regierungseffizienz (Doge) umfangreiche Kürzungen im Bundesdienst vornimmt.