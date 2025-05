Propalästinensische Friedensaktivisten haben am Samstagmorgen (Ortszeit) eine Protestaktion in einem Golfklub von US-Präsident Donald Trump in Schottland durchgeführt. Mitglieder der Gruppe Palestine Action sprühten „Gaza steht nicht zum Verkauf” auf den Rasen und bemalten die Luxusanlage mit roter Farbe. Die Aktion sei eine „direkte Antwort auf die erklärte Absicht der US-Regierung, den Gazastreifen ethnisch säubern zu wollen”, so die Gruppe über ihre Social-Media-Kanäle. Die Polizei in Schottland untersucht den Fall.