Angesichts der andauernden israelischen Angriffe auf den Gazastreifen warnt das UN-Kinderhilfswerk UNICEF vor einer gezielt herbeigeführten humanitären Katastrophe. Das Zusammenbrechen der Wasserinfrastruktur gleiche einer menschengemachten Dürre, erklärte UNICEF-Sprecher James Elder am Freitag in Genf.

„Kinder werden an Durst sterben, wenn sich die Lage nicht verbessert“, sagte Elder. Nur noch etwa 40 Prozent der Anlagen zur Trinkwasseraufbereitung seien überhaupt noch funktionsfähig. „Die Trinkwasserversorgung liegt weit unter dem Niveau, das in humanitären Notlagen als Minimum gilt“, so Elder weiter.

UNICEF meldete außerdem einen starken Anstieg bei Mangelernährung unter Kindern: Zwischen April und Mai habe sich die Zahl der behandlungsbedürftigen Kinder zwischen sechs Monaten und fünf Jahren um 50 Prozent erhöht. Insgesamt seien etwa eine halbe Million Menschen im Gazastreifen akut von Hunger betroffen.

Besonders kritisch äußerte sich UNICEF zur Rolle der von den USA koordinierten Gaza Humanitarian Foundation (GHF), die für die Verteilung von wenigen Hilfsgütern zuständig ist. Deren Vorgehen verschärfe die Notlage zusätzlich, hieß es.

Brutale Angriffe Israels auf Hilfesuchende



Nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörde wurden am Freitag mindestens 25 notleidende Zivilisten durch israelisches Feuer getötet, als sie im Süden von Netzarim auf Hilfslieferungen warteten.

Bereits am Donnerstag waren mindestens 51 Palästinenser bei israelischem Beschuss ums Leben gekommen, darunter zwölf, die versucht hatten, ein Verteilzentrum der GHF in Zentral-Gaza zu erreichen.

UNICEF-Sprecher Elder, der kürzlich im Gazastreifen war, berichtete von zahlreichen Verletzten unter Frauen und Kindern, die bei dem Versuch, Hilfsgüter zu erhalten, ins Visier gerieten. Darunter sei auch ein kleiner Junge gewesen, der von einer Panzergranate schwer verletzt worden sei und später an seinen Wunden starb.

Ein weiterer Grund für die hohen Opferzahlen sei laut Elder die unklare Informationslage: „Es gibt Fälle, in denen verbreitet wird, ein Hilfsstandort sei geöffnet, während gleichzeitig auf sozialen Medien Gegenteiliges kursiert. Wenn dann das Internet in Gaza ausfällt, erreichen die Menschen die Korrekturen gar nicht.“

Am Freitag seien außerdem bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus der Familie Ayyash in Deir al-Balah mindestens zwölf Menschen getötet worden. Damit stieg die Zahl der Todesopfer an diesem Tag auf mindestens 37.