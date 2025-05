Wie sich Irans Wirtschaft in den letzten 20 Jahren verschlechtert hat Wie sich Irans Wirtschaft in den letzten 20 Jahren verschlechtert hat

Trotz reicher Rohstoffe und strategischer Lage hat der Iran in 20 Jahren deutlich an wirtschaftlicher Stärke verloren – geprägt von Inflation, Arbeitslosigkeit, Investitionsmangel und Isolation. Trotz reicher Rohstoffe und strategischer Lage hat der Iran in 20 Jahren deutlich an wirtschaftlicher Stärke verloren – geprägt von Inflation, Arbeitslosigkeit, Investitionsmangel und Isolation.