Η παλαιστινιακή ομάδα αντίστασης Χαμάς ανακοίνωσε ότι έλαβε μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω μεσολαβητών και εξέφρασε την ετοιμότητά της να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις.
«Λάβαμε κάποιες ιδέες από την αμερικανική πλευρά μέσω μεσολαβητών για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωση της μέσω Telegram την Κυριακή.
Η Χαμάς καλωσόρισε οποιαδήποτε κίνηση που υποστηρίζει «τις προσπάθειες για να σταματήσει η επιθετικότητα κατά του λαού μας».
Η ομάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να «καθίσει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων με αντάλλαγμα μια σαφή δήλωση για τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση (των ισραηλινών δυνάμεων) από τη Λωρίδα της Γάζας».
Η Χαμάς έχει επίσης συμφωνήσει στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης παλαιστινιακής επιτροπής για τη διαχείριση των διοικητικών υποθέσεων του θύλακα και ζήτησε από το Ισραήλ να διασφαλίσει τη δέσμευσή του σε ό,τι θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας, «για να αποφευχθεί η επανάληψη προηγούμενων εμπειριών όπου οι συμφωνίες επιτεύχθηκαν αλλά στη συνέχεια απορρίφθηκαν ή παραβιάστηκαν».
Νετανιάχου: Εξετάζουμε σοβαρά την πρόταση του Τραμπ
Η Χαμάς σημείωσε ότι στις 18 Αυγούστου αποδέχθηκε μια πρόταση από τους μεσολαβητές Αίγυπτο και Κατάρ, βασισμένη σε πρόταση του Ειδικού Απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, αλλά «η (ισραηλινή) κατοχή δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής και συνεχίζει τις σφαγές και την εκστρατεία εθνοκάθαρσης».
«Ως εκ τούτου, το κίνημα της Χαμάς παραμένει σε συνεχή επαφή με τους μεσολαβητές για να αναπτύξει αυτές τις ιδέες σε μια συνολική συμφωνία που θα ικανοποιεί τα αιτήματα του λαού μας», πρόσθεσε.
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι παρουσίασε μια πρόταση για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής ομήρων στη Γάζα, ισχυριζόμενος πλήρη έγκριση από το Ισραήλ. Το γραφείο του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανέφερε ότι εξακολουθεί να «εξετάζει σοβαρά» την πρόταση του Τραμπ.
Η Χαμάς έχει επανειλημμένα εκφράσει την ετοιμότητά της να καταλήξει σε μια συνολική συμφωνία με το Ισραήλ για την απελευθέρωση όλων των Ισραηλινών αιχμαλώτων με αντάλλαγμα Παλαιστίνιους κρατούμενους, τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και την πλήρη αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων.
Ωστόσο, ο Νετανιάχου έχει απορρίψει τέτοιες προτάσεις, επιμένοντας αντ' αυτού σε μερικές ρυθμίσεις που θα του επιτρέψουν να καθυστερήσει και να επιβάλει νέους όρους σε κάθε στάδιο των διαπραγματεύσεων.