Η παλαιστινιακή ομάδα αντίστασης Χαμάς ανακοίνωσε ότι έλαβε μια νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μέσω μεσολαβητών και εξέφρασε την ετοιμότητά της να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις.

«Λάβαμε κάποιες ιδέες από την αμερικανική πλευρά μέσω μεσολαβητών για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωση της μέσω Telegram την Κυριακή.

Η Χαμάς καλωσόρισε οποιαδήποτε κίνηση που υποστηρίζει «τις προσπάθειες για να σταματήσει η επιθετικότητα κατά του λαού μας».

Η ομάδα εξέφρασε την ετοιμότητά της να «καθίσει άμεσα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να συζητήσει την απελευθέρωση όλων των κρατουμένων με αντάλλαγμα μια σαφή δήλωση για τον τερματισμό του πολέμου και την πλήρη αποχώρηση (των ισραηλινών δυνάμεων) από τη Λωρίδα της Γάζας».

Η Χαμάς έχει επίσης συμφωνήσει στη δημιουργία μιας ανεξάρτητης παλαιστινιακής επιτροπής για τη διαχείριση των διοικητικών υποθέσεων του θύλακα και ζήτησε από το Ισραήλ να διασφαλίσει τη δέσμευσή του σε ό,τι θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της συμφωνίας, «για να αποφευχθεί η επανάληψη προηγούμενων εμπειριών όπου οι συμφωνίες επιτεύχθηκαν αλλά στη συνέχεια απορρίφθηκαν ή παραβιάστηκαν».

Νετανιάχου: Εξετάζουμε σοβαρά την πρόταση του Τραμπ