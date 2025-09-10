Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα και την Ινδία, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.
Η απαίτηση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια μιας υψηλού επιπέδου συνάντησης στην Ουάσινγκτον, όπου ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ εξέταζαν επιλογές για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα.
Ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά στις συνομιλίες και άσκησε άμεση πίεση στους διαπραγματευτές να δράσουν. "Η προφανής προσέγγιση εδώ είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι να συμφωνήσουν οι Κινέζοι να σταματήσουν να αγοράζουν το πετρέλαιο. Δεν υπάρχουν πραγματικά πολλές άλλες αγορές για αυτό το πετρέλαιο," δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Ένας δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να "αντιγράψει" οποιουσδήποτε δασμούς επιβάλει η ΕΕ, υπονοώντας ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα στο ίδιο επίπεδο.
Η πρόταση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη απογοήτευση στον Λευκό Οίκο, καθώς η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία.
Χωρίς σαφή πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ στρέφεται σε εμπορικά εργαλεία, υποστηρίζοντας ότι οι συντονισμένοι δασμοί θα μπορούσαν να διακόψουν την οικονομική γραμμή ζωής της Ρωσίας, αναγκάζοντας την Κίνα και την Ινδία — δύο από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου — να μειώσουν τις αγορές τους.
Η Ινδία έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου από την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022, ενώ η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος συνολικός αγοραστής.
Μαζί, αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα των εξαγωγών ρωσικού πετρελαίου μέσω θαλάσσης, παρέχοντας μια κρίσιμη πηγή εσόδων που έχει μετριάσει τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων.
Προωθώντας ένα ενιαίο διατλαντικό μέτωπο, ο Τραμπ ποντάρει ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ μπορούν να στραγγαλίσουν τα οικονομικά της Ρωσίας αξιοποιώντας τις παγκόσμιες εμπορικές ροές.
"Το μήνυμα είναι σαφές: η Δύση πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε εργαλείο που έχει στη διάθεσή της για να πιέσει το Κρεμλίνο," δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ.
Παραμένει ασαφές πώς θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς τα κράτη μέλη της παραμένουν διχασμένα σχετικά με νέους εμπορικούς περιορισμούς.
Ορισμένες κυβερνήσεις αντιστέκονται σε ευρύτερους δασμούς, επικαλούμενες κινδύνους για τις αλυσίδες εφοδιασμού και τον εγχώριο πληθωρισμό.
Παρόλα αυτά, η έκκληση του Τραμπ αποτελεί την πιο έντονη προσπάθεια μέχρι στιγμής από την Ουάσινγκτον να διευρύνει το πεδίο της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα, στοχεύοντας άμεσα τις τρίτες χώρες που συνεχίζουν να στηρίζουν το ενεργειακό εμπόριο της Ρωσίας.