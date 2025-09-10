Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα και την Ινδία, σε μια προσπάθεια να ασκήσει πίεση στον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Η απαίτηση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια μιας υψηλού επιπέδου συνάντησης στην Ουάσινγκτον, όπου ανώτατοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της ΕΕ εξέταζαν επιλογές για την ενίσχυση της οικονομικής πίεσης στη Μόσχα.

Ο Τραμπ συμμετείχε τηλεφωνικά στις συνομιλίες και άσκησε άμεση πίεση στους διαπραγματευτές να δράσουν. "Η προφανής προσέγγιση εδώ είναι να επιβάλουμε όλοι δραματικούς δασμούς και να τους διατηρήσουμε μέχρι να συμφωνήσουν οι Κινέζοι να σταματήσουν να αγοράζουν το πετρέλαιο. Δεν υπάρχουν πραγματικά πολλές άλλες αγορές για αυτό το πετρέλαιο," δήλωσε, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ένας δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να "αντιγράψει" οποιουσδήποτε δασμούς επιβάλει η ΕΕ, υπονοώντας ότι η Ουάσινγκτον θα μπορούσε να αυξήσει τους δασμούς στις εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα στο ίδιο επίπεδο.

Η πρόταση αυτή υπογραμμίζει την αυξανόμενη απογοήτευση στον Λευκό Οίκο, καθώς η Ρωσία εντείνει την εκστρατεία αεροπορικών βομβαρδισμών στην Ουκρανία.

Χωρίς σαφή πορεία προς μια ειρηνευτική συμφωνία, ο Τραμπ στρέφεται σε εμπορικά εργαλεία, υποστηρίζοντας ότι οι συντονισμένοι δασμοί θα μπορούσαν να διακόψουν την οικονομική γραμμή ζωής της Ρωσίας, αναγκάζοντας την Κίνα και την Ινδία — δύο από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου — να μειώσουν τις αγορές τους.

Η Ινδία έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού αργού πετρελαίου από την εισβολή του Φεβρουαρίου 2022, ενώ η Κίνα παραμένει ο μεγαλύτερος συνολικός αγοραστής.