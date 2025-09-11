ΚΟΣΜΟΣ
1 λεπτά ανάγνωσης
Η Τουρκία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στη ΛΔ του Κονγκό για τη φονική τρομοκρατική επίθεση
Δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση κατά τη διάρκεια κηδείας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.
Η Τουρκία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της στη ΛΔ του Κονγκό για τη φονική τρομοκρατική επίθεση
Η δράση των ADF στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια. / AA
πριν 18 ώρες

Η Τουρκία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για όσους έχασαν τη ζωή τους σε τρομοκρατική επίθεση εναντίον κηδείας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο πολλών ανθρώπων στην τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποίησε η οργάνωση Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που συνδέεται με την ΝΤΑΕΣ, στην επαρχία Βόρειο Κίβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.

Την Τρίτη, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση που αποδίδεται στις «Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (ADF), μια οργάνωση που συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση ΝΤΑΕΣ.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Η δράση των ADF στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Η ένοπλη οργάνωση, που ιδρύθηκε αρχικά στην Ουγκάντα, έχει διασχίσει τα σύνορα για να αποκτήσει παρουσία στην περιοχή του Κίβου, εκμεταλλευόμενη την πολιτική αστάθεια και τις τοπικές συγκρούσεις.

Η οργάνωση ευθύνεται για φονικές επιθέσεις που έχουν στοχοποιήσει δυνάμεις ασφαλείας και αμάχους, συχνά σε αγροτικές περιοχές.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us