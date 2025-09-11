Η Τουρκία εξέφρασε τα συλλυπητήρια της για όσους έχασαν τη ζωή τους σε τρομοκρατική επίθεση εναντίον κηδείας στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για τον θάνατο πολλών ανθρώπων στην τρομοκρατική επίθεση που πραγματοποίησε η οργάνωση Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις, που συνδέεται με την ΝΤΑΕΣ, στην επαρχία Βόρειο Κίβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τα συλλυπητήρια μας στις οικογένειες των θυμάτων και στον λαό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση του.

Την Τρίτη, δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση που αποδίδεται στις «Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις» (ADF), μια οργάνωση που συνδέεται με την τρομοκρατική οργάνωση ΝΤΑΕΣ.