ΤΟΥΡΚΙΑ
2 λεπτά ανάγνωσης
Συνεδρίαση ακαδημαϊκών «Ισλαμική και ανθρωπιστική ευθύνη: Γάζα» στην Ιστάνμπουλ
Η διάσκεψη συγκεντρώνει περισσότερους από 150 ακαδημαϊκούς από πάνω από 50 χώρες για να συζητήσουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και την απάντηση του ισλαμικού κόσμου, με έμφαση στο ανθρωπιστικό καθήκον
Συνεδρίαση ακαδημαϊκών «Ισλαμική και ανθρωπιστική ευθύνη: Γάζα» στην Ιστάνμπουλ
Συνεδρίαση ακαδημαϊκών «Ισλαμική και ανθρωπιστική ευθύνη: Γάζα» στην Ιστάνμπουλ / AA
24 Αύγουστος 2025

Διακεκριμένοι μουσουλμάνοι λόγιοι το Σάββατο τόνισαν την επείγουσα υποχρέωση παροχής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, καθώς συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα ενός διεθνούς συνεδρίου στο Νησί της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας στην Ιστάνμπουλ.

Η συνάντηση, με τίτλο «Ισλαμική και Ανθρωπιστική Ευθύνη: Γάζα», διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Μουσουλμάνων Λογίων (IUMS) και το Ίδρυμα Ισλαμικών Λογίων στην Τουρκία.

Περισσότεροι από 150 λόγιοι από πάνω από 50 χώρες συμμετέχουν για να συζητήσουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και την ευρύτερη αντίδραση του ισλαμικού κόσμου.

Η ημέρα ξεκίνησε με μια εναρκτήρια συνεδρία που περιλάμβανε ομιλίες από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της IUMS, Σεΐχης Αλί Μουχιντίν αλ Καραντάγκι, ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της Προεδρίας Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (Diyanet), και ο Γενικός Γραμματέας της IUMS, Σεΐχης Αλί Μουχάμαντ αλ Σαλαμπί.

Ο Σεΐχης Αμπντούλ Ουαχάμπ Αϊκίντσι, Πρόεδρος της Ένωσης Ούμμα, ξεκίνησε τη συνεδρίαση εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από Ιρακινούς και Τούρκους λόγιους, όπως ο Σεΐχης Αχμέντ Χασάν Αλ-Ταχά από το Ιρακινό Συμβούλιο Φικχ και ο Καθηγητής Νασρουλάχ Χατζιμουφτούογλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ισλαμικών Λογίων στην Τουρκία.

Η πρώτη συζήτηση επικεντρώθηκε στην «υποχρέωση παροχής βοήθειας στη Γάζα», όπου οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών παρουσίασαν συστάσεις.

Αργότερα μέσα στην ημέρα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, ομιλίες επισκεπτών και θα ολοκληρωθεί με δημόσια δήλωση και διαμαρτυρία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.

Η οκταήμερη εκδήλωση, που ξεκίνησε την Παρασκευή με προσευχές στο Τζαμί Εγιούπ Σουλτάν στην Ιστάνμπουλ, θα συνεχιστεί έως τις 29 Αυγούστου.

Προγραμματίζεται να κλείσει στο Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας με την έκδοση της «Διακήρυξης της Ιστάνμπουλ», ενός εγγράφου που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα περιγράφει «συγκεκριμένα βήματα για πολιτική, ανθρωπιστική και νομική δράση» υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.

Ανακάλυψε
Πώς η Τουρκία προσπέρασε την Κίνα και τις ΗΠΑ και έγινε ηγέτιδα στα μη επανδρωμένα αεροσκάφη
Θησαυροί του Γκιομπεκλί Τεπέ στο Κολοσσαίο της Ρώμης
Η Ελβετία απελευθέρωσε και απέλασε τον Αμερικανό δημοσιογράφο Παλαιστινιακής καταγωγής Αμπουνίμαχ
Ανοιχτή επιστολή 1.000 επιστημόνων για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα
Η σημασία της 7ης Οκτωβρίου στην Ισραηλινοπαλαιστινιακή σύγκρουση
Παλαιστίνιος γιατρός πέθανε σε ισραηλινή φυλακή αφού αρνήθηκε να φύγει από τη Γάζα
Αναδρομή στη σιωνιστική τρομοκρατία που οδήγησε στη δημιουργία του Ισραήλ
Νέα εποχή στις σχέσεις Τραμπ-Νετανιάχου
Η προσπάθεια του Νετανιάχου να αναμορφώσει την ισραηλινή δικαιοσύνη
Γιατί το Ισραήλ δεν έχει σύνταγμα
Πως η Ρωσία και το Πακιστάν παρακάμπτουν τις κυρώσεις;
Αλ Μπιρούνι: Η «Παγκόσμια Ιδιοφυΐα» της Χρυσής Εποχής του Ισλάμ
Από την ακμή στη χρεοκοπία: 5 μάρκες που βρέθηκαν εκτός αγοράς
Ο Κίνδυνος Μεγασεισμού στην Ιαπωνία
Οι Γάτες Κυβερνούν τον Κόσμο
Ρίξε μια ματιά στο TRT Global. Πες μας τη γνώμη σου!
Contact us