Διακεκριμένοι μουσουλμάνοι λόγιοι το Σάββατο τόνισαν την επείγουσα υποχρέωση παροχής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, καθώς συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα ενός διεθνούς συνεδρίου στο Νησί της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας στην Ιστάνμπουλ.

Η συνάντηση, με τίτλο «Ισλαμική και Ανθρωπιστική Ευθύνη: Γάζα», διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Μουσουλμάνων Λογίων (IUMS) και το Ίδρυμα Ισλαμικών Λογίων στην Τουρκία.

Περισσότεροι από 150 λόγιοι από πάνω από 50 χώρες συμμετέχουν για να συζητήσουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και την ευρύτερη αντίδραση του ισλαμικού κόσμου.

Η ημέρα ξεκίνησε με μια εναρκτήρια συνεδρία που περιλάμβανε ομιλίες από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της IUMS, Σεΐχης Αλί Μουχιντίν αλ Καραντάγκι, ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της Προεδρίας Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (Diyanet), και ο Γενικός Γραμματέας της IUMS, Σεΐχης Αλί Μουχάμαντ αλ Σαλαμπί.

Ο Σεΐχης Αμπντούλ Ουαχάμπ Αϊκίντσι, Πρόεδρος της Ένωσης Ούμμα, ξεκίνησε τη συνεδρίαση εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής.