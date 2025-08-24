Διακεκριμένοι μουσουλμάνοι λόγιοι το Σάββατο τόνισαν την επείγουσα υποχρέωση παροχής βοήθειας στους Παλαιστίνιους στη Γάζα, καθώς συνεχίστηκε η δεύτερη ημέρα ενός διεθνούς συνεδρίου στο Νησί της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας στην Ιστάνμπουλ.
Η συνάντηση, με τίτλο «Ισλαμική και Ανθρωπιστική Ευθύνη: Γάζα», διοργανώνεται από την Διεθνή Ένωση Μουσουλμάνων Λογίων (IUMS) και το Ίδρυμα Ισλαμικών Λογίων στην Τουρκία.
Περισσότεροι από 150 λόγιοι από πάνω από 50 χώρες συμμετέχουν για να συζητήσουν τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα και την ευρύτερη αντίδραση του ισλαμικού κόσμου.
Η ημέρα ξεκίνησε με μια εναρκτήρια συνεδρία που περιλάμβανε ομιλίες από εξέχουσες προσωπικότητες, όπως ο Πρόεδρος της IUMS, Σεΐχης Αλί Μουχιντίν αλ Καραντάγκι, ο Αλί Ερμπάς, επικεφαλής της Προεδρίας Θρησκευτικών Υποθέσεων της Τουρκίας (Diyanet), και ο Γενικός Γραμματέας της IUMS, Σεΐχης Αλί Μουχάμαντ αλ Σαλαμπί.
Ο Σεΐχης Αμπντούλ Ουαχάμπ Αϊκίντσι, Πρόεδρος της Ένωσης Ούμμα, ξεκίνησε τη συνεδρίαση εκ μέρους της οργανωτικής επιτροπής.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από Ιρακινούς και Τούρκους λόγιους, όπως ο Σεΐχης Αχμέντ Χασάν Αλ-Ταχά από το Ιρακινό Συμβούλιο Φικχ και ο Καθηγητής Νασρουλάχ Χατζιμουφτούογλου, πρόεδρος του Ιδρύματος Ισλαμικών Λογίων στην Τουρκία.
Η πρώτη συζήτηση επικεντρώθηκε στην «υποχρέωση παροχής βοήθειας στη Γάζα», όπου οι επικεφαλής των αντιπροσωπειών παρουσίασαν συστάσεις.
Αργότερα μέσα στην ημέρα, το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου για τις τελευταίες εξελίξεις στη Γάζα, ομιλίες επισκεπτών και θα ολοκληρωθεί με δημόσια δήλωση και διαμαρτυρία σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους.
Η οκταήμερη εκδήλωση, που ξεκίνησε την Παρασκευή με προσευχές στο Τζαμί Εγιούπ Σουλτάν στην Ιστάνμπουλ, θα συνεχιστεί έως τις 29 Αυγούστου.
Προγραμματίζεται να κλείσει στο Μεγάλο Τζαμί της Αγίας Σοφίας με την έκδοση της «Διακήρυξης της Ιστάνμπουλ», ενός εγγράφου που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, θα περιγράφει «συγκεκριμένα βήματα για πολιτική, ανθρωπιστική και νομική δράση» υπέρ της παλαιστινιακής υπόθεσης.