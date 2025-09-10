Ο Παγκόσμιο Στόλος Σουμούντ ανέφερε δεύτερη ύποπτη επίθεση με drone σε ένα από τα πλοία της, καθώς η ανθρωπιστική αποστολή ετοιμάζεται να αναχωρήσει από την Τυνησία για τη Γάζα.
"Ένα ακόμη πλοίο πλήγηκε σε ύποπτη επίθεση με drone. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σύντομα," ανακοίνωσε ο στόλος στο Instagram την Τρίτη.
Η ακτιβίστρια Λέιλα Χεγκάζι περιέγραψε την επίθεση στο πλοίο "Άλμα" κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας.
"Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση με drone σε ένα από τα πλοία." Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό καθημερινό φαινόμενο, γιατί παίζουν πολλά παιχνίδια," πρόσθεσε η Χεγκάζι.
Ένας άλλος ακτιβιστής που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης δήλωσε ότι είδε το drone "κυριολεκτικά ακριβώς από πάνω, ίσως 6 μέτρα", πριν προκαλέσει φωτιά.
"Χτυπήσαμε τον συναγερμό. Φωνάξαμε. Είχαμε τις μάνικες έτοιμες, και η φωτιά έσβησε μέσα σε δύο λεπτά," ανέφερε.
Σε ζωντανή μετάδοση, ένας ακτιβιστής δήλωσε ότι δεν υπήρξε σημαντική δομική ζημιά μετά από αρχική εξέταση, και όλοι στο πλοίο ήταν ασφαλείς.
"Δύο νύχτες στη σειρά. Δεν είναι σύμπτωση. Δεν είναι ατύχημα. Αυτό είναι μια απειλή για την αποστολή, και είναι μια σοβαρή απειλή που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά," είπε.
"Τακτική εκφοβισμού"
Η ακτιβίστρια δήλωσε ότι πρόκειται για "σαφή τακτική εκφοβισμού" για να "τρομοκρατήσουν τον κόσμο από το να επιβιβαστεί στα πλοία αύριο." "Δεν θα αποθαρρυνθούμε," πρόσθεσε.
Ο στόλος είχε αναφέρει νωρίτερα την Τρίτη ότι το κύριο πλοίο της, το "Οικογενειακό Πλοίο," χτυπήθηκε από ύποπτο drone στα ανοιχτά της Τυνησίας.
Ο Παγκόσμιος Στόλος Σουμούντ, που πήρε το όνομά της από την αραβική λέξη "αντοχή," αποτελείται από περισσότερα από 50 πλοία που μεταφέρουν ανθρώπους από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων γιατρών, δημοσιογράφων και ακτιβιστών.
Περίπου 150 ακτιβιστές, συμπεριλαμβανομένων Τυνήσιων, Τούρκων και άλλων από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.
Ο στόλος απέπλευσε από τη Βαρκελώνη στα τέλη Αυγούστου μαζί με μια άλλη ομάδα από τη Γένοβα της Ιταλίας και αναμένεται να αναχωρήσει από την Τυνησία την Τετάρτη για τη Γάζα.
Η πρωτοβουλία στοχεύει να σπάσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ και να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα.
Η Υποστηριζόμενη από τον ΟΗΕ Ενοποιημένη Ταξινόμηση Φάσης Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) ανέφερε στις 22 Αυγούστου ότι η πείνα είχε εξαπλωθεί στη βόρεια Γάζα και προειδοποίησε ότι θα μπορούσε να επεκταθεί καθώς συνεχίζεται ο αποκλεισμός του Ισραήλ.
Το Ισραήλ έχει σκοτώσει σχεδόν 65.000 Παλαιστίνιους, κυρίως γυναίκες και παιδιά, στη γενοκτονία του στη Γάζα από τον Οκτώβριο του 2023.
Έχει μετατρέψει το μεγαλύτερο μέρος του θύλακα σε ερείπια, ενώ έχει εκτοπίσει σχεδόν ολόκληρο τον πληθυσμό.
Τον περασμένο Νοέμβριο, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον πρώην Υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα.