Ο Παγκόσμιο Στόλος Σουμούντ ανέφερε δεύτερη ύποπτη επίθεση με drone σε ένα από τα πλοία της, καθώς η ανθρωπιστική αποστολή ετοιμάζεται να αναχωρήσει από την Τυνησία για τη Γάζα.

"Ένα ακόμη πλοίο πλήγηκε σε ύποπτη επίθεση με drone. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Θα ακολουθήσουν ενημερώσεις σύντομα," ανακοίνωσε ο στόλος στο Instagram την Τρίτη.

Η ακτιβίστρια Λέιλα Χεγκάζι περιέγραψε την επίθεση στο πλοίο "Άλμα" κατά τη διάρκεια αλλαγής βάρδιας.

"Αυτή είναι η δεύτερη επίθεση με drone σε ένα από τα πλοία." Ελπίζουμε να μην γίνει αυτό καθημερινό φαινόμενο, γιατί παίζουν πολλά παιχνίδια," πρόσθεσε η Χεγκάζι.

Ένας άλλος ακτιβιστής που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της επίθεσης δήλωσε ότι είδε το drone "κυριολεκτικά ακριβώς από πάνω, ίσως 6 μέτρα", πριν προκαλέσει φωτιά.

"Χτυπήσαμε τον συναγερμό. Φωνάξαμε. Είχαμε τις μάνικες έτοιμες, και η φωτιά έσβησε μέσα σε δύο λεπτά," ανέφερε.

Σε ζωντανή μετάδοση, ένας ακτιβιστής δήλωσε ότι δεν υπήρξε σημαντική δομική ζημιά μετά από αρχική εξέταση, και όλοι στο πλοίο ήταν ασφαλείς.

"Δύο νύχτες στη σειρά. Δεν είναι σύμπτωση. Δεν είναι ατύχημα. Αυτό είναι μια απειλή για την αποστολή, και είναι μια σοβαρή απειλή που λαμβάνουμε πολύ σοβαρά," είπε.

"Τακτική εκφοβισμού"

Η ακτιβίστρια δήλωσε ότι πρόκειται για "σαφή τακτική εκφοβισμού" για να "τρομοκρατήσουν τον κόσμο από το να επιβιβαστεί στα πλοία αύριο." "Δεν θα αποθαρρυνθούμε," πρόσθεσε.