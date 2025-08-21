ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ: Αγοράζει αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού με 500 εκατ. δολάρια που θα πληρώσουν οι ΗΠΑ
Η Ουάσιγκτον παρέχει στον σύμμαχο της, το Ισραήλ, δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για την αγορά αμερικανικών όπλων και εξοπλισμού.
Η πρώην πρέσβειρα των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Νίκι Χέιλι, υπογράφει οβίδα ισραηλινού πυροβολικού στις 28 Μαΐου 2024 [Γραφείο μέλους της Κνεσέτ, Ντάνι Ντάνον]. / Public domain
21 Αύγουστος 2025

Το Ισραήλ σχεδιάζει να αγοράσει δύο στρατιωτικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 της Boeing, σε μια συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε την Τετάρτη ότι θα υπογράψει τη σύμβαση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μόλις η ισραηλινή υπουργική επιτροπή αμυντικών προμηθειών δώσει την έγκριση της.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβλέπει τις πωλήσεις και τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού προς άλλα κράτη.

Ο ισραηλινός στρατός διαθέτει ήδη τέσσερα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 της Boeing, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση του.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Αμίρ Μπαράμ, ανέφερε ότι τα αεροσκάφη θα ενισχύσουν τις στρατηγικές δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς του στρατού, επιτρέποντάς του να επιχειρεί πιο μακριά, με μεγαλύτερη ισχύ και με αυξημένο εύρος δράσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Το Ισραήλ χρησιμοποίησε τέτοιου είδους αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού κατά τη διάρκεια του 12ήμερου αεροπορικού του πολέμου εναντίον του Ιράν τον Ιούνιο.

Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης ότι η σύμβαση θα περιλαμβάνει τον εξοπλισμό των αεροπλάνων με ισραηλινά συστήματα, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ποια είναι αυτά.

Η Ουάσιγκτον παρέχει στον σύμμαχο της, το Ισραήλ, δισεκατομμύρια δολάρια κάθε χρόνο για την αγορά αμερικανικών όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

«Το ύψος της σύμβασης εκτιμάται σε περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια και χρηματοδοτείται μέσω της αμερικανικής βοήθειας», σημειώθηκε στην ανακοίνωση του υπουργείου.

Πρόσφατα, ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι και Δημοκρατικοί στις ΗΠΑ έχουν αμφισβητήσει το κατά πόσον η κυβέρνηση θα πρέπει να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική υποστήριξη στο Ισραήλ, επικαλούμενοι τη γενοκτονία που διαπράττει στη Γάζα και τις ανησυχίες για το εάν τα χρήματα των φορολογουμένων θα μπορούσαν να δαπανηθούν καλύτερα σε εγχώριες προτεραιότητες.

