Το Ισραήλ σχεδιάζει να αγοράσει δύο στρατιωτικά αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 της Boeing, σε μια συμφωνία ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ, όπως ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας.

Το υπουργείο ανέφερε την Τετάρτη ότι θα υπογράψει τη σύμβαση με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, μόλις η ισραηλινή υπουργική επιτροπή αμυντικών προμηθειών δώσει την έγκριση της.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επιβλέπει τις πωλήσεις και τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού προς άλλα κράτη.

Ο ισραηλινός στρατός διαθέτει ήδη τέσσερα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού KC-46 της Boeing, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωση του.

Ο γενικός διευθυντής του υπουργείου, Αμίρ Μπαράμ, ανέφερε ότι τα αεροσκάφη θα ενισχύσουν τις στρατηγικές δυνατότητες μεγάλου βεληνεκούς του στρατού, επιτρέποντάς του να επιχειρεί πιο μακριά, με μεγαλύτερη ισχύ και με αυξημένο εύρος δράσης, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.